В Перми 20 августа будет продлена работа общественного транспорта Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 20 августа, в Перми в связи с проведением фестиваля «Ведём себя культурно» и выступлением Дениса Мацуева на эспланаде будет продлена работа общественного транспорта. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Гортранс.

В частности, после 22:15 будут организованы дополнительные рейсы автобусов № 1, 3, 10, 14, 15, 20, 36, 50, 53, 67, 68, 74 и 77, а также трамваев № 4, 5 и 7.

От Театр-Театра будут организованы дополнительные отправления трамваев в направлении м/р Висим, станции «Бахаревка» и ВРЗ. Вагоны будут отправляться по мере их наполнения.

От Театр-Театра по ул. Ленина будут следовать автобусы № 10 до м/р Нагорный, № 14 до ул. Маяковского, № 50 и 67 до м/р Парковый.

От остановки «Улица Борчанинова» по ул. Ленина: автобусы № 14 до Юбилейного, № 50 до м/р Крохалева, № 68 до м/р Садовый.

От остановки «Универсам» по ул. Борчанинова: автобусы № 1 до м/р Садовый, № 74 до м/р Владимирский.

От остановки «Автовокзал»: автобусы № 3 до м/р Нагорный, № 36 до м/р Вышка-2, № 77 до Лёвшино.

Дополнительные рейсы будут отправляться по маршрутам по мере наполняемости автобусов.

Посадка в неустановленных местах осуществляться не будет.

В направлении Кировского района дополнительные рейсы будут организованы на автобусах № 15 и 20, в направлении Орджоникидзевского района – на № 53.

Ранее сообщалось, что из-за концерта Дениса Мацуева в Перми возможны ограничения движения транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.