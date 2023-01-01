Из-за концерта Дениса Мацуева в Перми возможны ограничения движения транспорта Поделиться Твитнуть

Денис Мацуев

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 20 августа, на пермской эспланаде в рамках летнего фестиваля «Город встреч» будет проходить концерт Дениса Мацуева. В связи на ряде центральных улиц будут введены ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 23:00 19 августа до 23:30 20 августа будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением автобусов, на участках улиц Ленина и Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Крисанова и на участке ул. Борчанинова от ул. Ленина до ул. Петропавловской.

Кроме того, если 20 августа с 20:30 до 23:30 на эспланаде соберётся много народу, возможно закрытие движения всех видов транспорта на участке ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова и на участке ул. Борчанинова от ул. Ленина до ул. Петропавловской.

Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

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