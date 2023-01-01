Максим Артамонов Госинспекция труда начала проверку в Чакйовском в связи с происшествием на мясокомбинате Ранее в ситуацию вмешались прокуратура и следком Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда в Пермском крае организует проверку по факту происшествия на территории агрофирмы «Мясо» в Чайковском, где на этой неделе произошёл несчастный случай из-за прорыва трубы с аммиаком. Об этом сообщается на сайте инспекции.

По данным надзорного органа, сейчас под председательством представителя Ростехнадзора формируется комиссия по расследованию несчастного случая с участием инспекции труда для установления причин и обстоятельства произошедшего. У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавших.

Специалисты проверят, как соблюдались требования охраны труда и приняты ли меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая направят в следственные органы.

Происшествие на предприятии случилось утром 15 августа. В производственном помещении мясокомбината произошёл выход аммиака. По уточнённым данным, при проведении работ по оттайке батареи аммиачного трубопровода, произошла разгерметизация трубопровода в дефростере колбасного цеха. Это привело к прорыву трубы.

Из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек. Три человека пострадали — их доставили в больницу. Один из них после оказания необходимой медпомощи был отправлен на амбулаторное лечение. Двое других были госпитализированы.

После ЧП был произведён забор воздуха. За пределами мясо-жирового цеха предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества не превышена, поэтому угрозы для здоровья и жизни населения нет, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Чайковская городская прокуратура и территориальный отдел СУ СК России по Пермскому краю проводят доследственную проверку.

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