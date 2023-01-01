Три человека пострадали в результате прорыва трубы с аммиаком на мясокомбинате в Пермском крае Из здания эвакуировано 220 сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром во вторник, 15 августа, на мясокомбинате в городе Чайковский в производственном помещении произошёл выход аммиака. При этом распространения ядовитого химического вещества за пределы помещения допущено не было. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Из здания самостоятельно эвакуировались 220 чел. Три человека пострадали. Как сообщили «Новому компаньону» в минздраве, трое мужчин были доставлены в больницу. Одному из них оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других госпитализированы, состояние их оценивается как удовлетворительное.

На ликвидацию ЧП было стянуто 39 спасателей и 12 единиц техники.

После ЧП был произведён забор воздуха. За пределами мясо-жирового цеха предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества не превышена, поэтому, подчеркнули в МЧС, угрозы для здоровья и жизни населения нет.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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