Максим Артамонов
В Чайковском прокуратура начала проверку в связи с происшествием на мясокомбинате
В одном из цехов предприятия разлился разлился аммиак
Чайковская городская прокуратура начала проверку по факту происшествия на территории агрофирмы «Мясо», где сегодня произошёл прорыв трубы с аммиаком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На место ЧП приехал прокурор города Алмаз Сакаев. По результатам проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц.
Происшествие в Чайковском случилось утром 15 августа. В производственном помещении мясокомбината произошёл выход аммиака. При этом распространения ядовитого химического вещества за пределы помещения допущено не было. Из здания самостоятельно эвакуировались 220 чел. Три человека пострадали — их доставили в больницу. Одному из них оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. Двое других госпитализированы, состояние их оценивается как удовлетворительное.
На ликвидацию ЧП было стянуто 39 спасателей и 12 единиц техники.
После ЧП был произведён забор воздуха. За пределами мясо-жирового цеха предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества не превышена, поэтому угрозы для здоровья и жизни населения нет, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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