Алёна Бронникова В Перми нашлись несовершеннолетние брат с сестрой, которых искали четверо суток Подростки всё это время находились у своих друзей Поделиться Твитнуть

Группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермского края" на сайте "ВКонтакте"

В Перми нашлись пропавшие 13 августа Виталина и Иван Сазоновы. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Оба подростка в порядке.

Как стало известно 59.ru, брат с сестрой тайком ушли из дома после ссоры с бабушкой. Женщина надеялась, что они вернутся сами, поэтому обратилась в полицию не сразу, а только на следующий день.

Информация об их пропаже появилась в соцсетях 16 августа. Известно, что 15-летний Иван ранее уже сбегал из дома, а 14-летняя Виталина совершила побег впервые. По данным источников интернет-издания, подростков нашли дома у одного из их друзей.





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