В Перми четвёртые сутки ищут несовершеннолетних брата с сестрой
Дети пропали 13 августа
В Перми 13 августа пропали подростки Виталина и Иван Сазоновы. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» и разместили в соцсетях ориентировки.
Пропавшие — брат с сестрой 2007 и 2009 г.р., живут в краевом центре, ушли в неизвестном направлении и не выходят на связь.
Приметы Виталины: на вид 14 лет, рост 156 см, среднего телосложения, карие глаза, тёмно-русые волосы. Была одета в чёрные джинсы, белую футболку с принтом «медведь», сиреневые кроссовки.
Приметы Ивана: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, тёмные короткие волосы, зелёные глаза. Носит очки. Мальчик был одет в тёмно-синие бриджи, белую футболку с разноцветным принтом, чёрные сандалии.
О пропавших просят сообщить любую информацию в полицию или волонтёрам по тел. 8-982-467-30-98.
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