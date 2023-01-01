В минздраве рассказали о состоянии пострадавших из-за прорыва трубы с аммиаком в Чайковском Поделиться Твитнуть

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии пострадавших из-за ЧП на территории агрофирмы «Мясо» в Чайковском Пермского края. По словам врачей, пациенты по-прежнему находится в больнице, но их состояние удовлетворительное.

Напомним, происшествие случилось утром 15 августа. В производственном помещении мясокомбината произошёл выход аммиака. Из здания самостоятельно эвакуировались 220 чел. Три человека пострадали — их доставили в больницу. Один них после оказания необходимой медпомощи, был отправлен на амбулаторное лечение. Двое других были госпитализированы.

После ЧП был произведён забор воздуха. За пределами мясо-жирового цеха предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества не превышена, поэтому угрозы для здоровья и жизни населения нет, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Чайковская городская прокуратура и территориальный отдел СУ СК России по Пермскому краю проводят доследственную проверку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.