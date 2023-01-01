Алёна Бронникова Генпрокуратура через суд пытается изъять у арендатора территорию бывшего АО «39 Арсенал» в Перми Ведомство требует признать ничтожной сделку о продаже имущества предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генпрокуратура РФ пытается оспорить в суде законность договора продажи имущества бывшего артиллерийского завода АО «39 Арсенал» в Перми и требует изъять находящиеся на его территории объекты недвижимости в доход государства. Соучредитель структуры СГ «Развитие» Александр Равцов может лишиться принадлежащих ему 16 объектов недвижимости и права аренды земельного участка площадью 4 га, который он арендовал с 2021-го до 2070 года.

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», кроме Александра Равцова, ответчиками по делу указаны и другие физлица: Ольга Вялова, Расим Кургунаев и Марина Загородская. С них прокуратура просит взыскать по 95 млн руб.

Ещё один ответчик — ООО «РегионАвтоцентр». Компания выкупила имущественный комплекс обанкротившегося завода за 60 млн руб. на торгах в декабре 2020 года. Победитель взял на себя обязательства по выполнению контрактов по гособоронзаказу, а затем в мае 2021 года продал имущество Ольге Вяловой, Расиму Кургунаеву и Марине Загородской. В июне того же года Александр Равцов приобрёл основную часть активов. Как считает заявитель, данные действия были незаконными.

«Надзорный орган полагает, что имущество, предназначенное для выполнения гособоронзаказа, было незаконно перепродано победителем торгов третьим лицам, — сообщает издание. — У его претендентов должна быть лицензия на работу с материалами, составляющими гостайну, и на утилизацию вооружений и военной техники».

В конце июля суд частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении обеспечительных мер. Сейчас на спорные объекты недвижимости наложен арест, ответчикам запрещено совершать действия, которые могут ухудшить состояние спорного имущества, а также вести проектные и строительно-монтажные работы.

Пермское предприятие «39 Арсенал» занималось ремонтом, модернизацией артиллерийских систем крупного калибра и оборудования противотанковых ракетных комплексов. В 2017 году в отношении предприятия была введена процедура банкротства.

ООО «Росавтоцентр» специализируется на обслуживании техники Министерства обороны. Приобрело имущественный комплекс АО «39 Арсенал». Затем, в 2022 году, компания была переименована в ООО «РегионАвтоцентр».

В ноябре прошлого года стало известно, что соучредителю СГ «Развитие» Александру Равцову была передана в аренду территория бывшего завода по ремонту артиллерии «Арсенал 39». Участок находится в собственности РФ, его зонирование не запрещает жилищное строительство.

Девелопер СГ «Развитие», согласно информации на официальном сайте, ведёт свою деятельность с 2011 года. Группа была основана в 2011 году. Руководителем является депутат Пермской городской думы Алексей Раев. В структуру входят шесть строительных компаний, некоторые из них учреждены Александром Равцовым. На арендованном у РФ участке за площадью Карла Маркса компания планирует возвести жилой комплекс.

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