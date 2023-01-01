Алёна Бронникова В Перми возникли сложности со строительством нового акватеррариума Срок переезда его обитателей может быть сдвинут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальным имуществом обсудили сроки переезда животных на территорию нового зоопарка в Индустриальном районе. По словам министра культуры края Аллы Платоновой, основную коллекцию планируется перевезти уже осенью текущего года.

«Первый этап переезда уже состоялся — контактный зоопарк перевезён. Точную окончательную дату назвать сложно, мы предпринимаем всяческие усилия, чтобы ускорить процесс. Пока планируется, что осенью мы всех животных перевезём», — уточнила глава ведомства.

При этом она отметила, что строительство комплекса продолжается, и объекты находятся сейчас на разных этапах готовности. Например, контактный зоопарк ранее был уже введён в эксплуатацию, а на строительстве здания акватеррариума возникли сложности. И если животных из зоопарка планируется перевезти уже во втором полугодии, то вопрос о сроках переезда обитателей акватеррариума пока остаётся открытым.

Говоря о всех затратах на строительство, содержание зоопарка и перевоз животных на новое место, Алла Платонова подчеркнула, что стоимость затрат вырастет в десятки раз. Поэтому, по её мнению, передача учреждения в краевую собственность необходима в связи с высокой финансовой нагрузкой. Как отметил на заседании Василий Головин, новый зоопарк потребует больших денежных вложений. Заслушав доклад, депутаты Пермской гордумы поддержали проект.





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