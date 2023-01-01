Алёна Бронникова
В Перми возникли сложности со строительством нового акватеррариума
Срок переезда его обитателей может быть сдвинут
На заседании комитета пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальным имуществом обсудили сроки переезда животных на территорию нового зоопарка в Индустриальном районе. По словам министра культуры края Аллы Платоновой, основную коллекцию планируется перевезти уже осенью текущего года.
«Первый этап переезда уже состоялся — контактный зоопарк перевезён. Точную окончательную дату назвать сложно, мы предпринимаем всяческие усилия, чтобы ускорить процесс. Пока планируется, что осенью мы всех животных перевезём», — уточнила глава ведомства.
Говоря о всех затратах на строительство, содержание зоопарка и перевоз животных на новое место, Алла Платонова подчеркнула, что стоимость затрат вырастет в десятки раз. Поэтому, по её мнению, передача учреждения в краевую собственность необходима в связи с высокой финансовой нагрузкой. Как отметил на заседании Василий Головин, новый зоопарк потребует больших денежных вложений. Заслушав доклад, депутаты Пермской гордумы поддержали проект.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.