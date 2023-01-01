Алёна Бронникова Депутаты Перми поддержали решение о передаче зоопарка на баланс края Это позволит обеспечить объект достаточным финансированием на содержание Поделиться Твитнуть

Пермский зоопарк

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты гордумы Перми поддержали проект решения о безвозмездной передаче зоопарка и принадлежащего ему движимого имущества из муниципальной в краевую собственность. Вопрос был рассмотрен на заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами 16 августа.

Как уточнил глава департамента культуры и молодёжной политики Перми Василий Головин, передача зоопарка в край связана с возросшей финансовой нагрузкой для обслуживания территории и объектов в надлежащем состоянии. Так, новая площадь зоопарка составляет 26 га, тогда как сейчас учреждение располагается на участке площадью 1,6 га. По его словам, новый зоопарк потребует дополнительных денежных вливаний, и край возьмёт эту нагрузку на себя. При этом состав коллектива менять не планируется.

Таким образом, улучшится качество жизни животных, увеличится площадь вольеров, согласно новым требованиям федерального законодательства, а зоопарк станет ещё одной точкой притяжения в краевой столице. Общая площадь зданий и сооружений составит более 106,5 тыс. кв. м, в том числе зданий — около 46 тыс. кв. м, вольеров — 43,5 тыс. кв. м и бассейнов 7,5 тыс. кв. м, на территории которой будут размещены 3,8 тыс. животных.

Передача запланирована на 1 января 2024 года. Проект не будет проходить публичные слушания и общественные обсуждения.

Ранее проект был опубликован на сайте мэрии. Согласно приложению, в составе передаваемого краю движимого имущества учреждения значится 312 наименований общей балансовой стоимостью 20,6 млн руб. Передаются вольеры, ангары, киоски, детские площадки, автомобили, бытовая техника, а также коллекция зверей и птиц. Напомним, планы о передаче зоопарка на баланс края обсуждались ещё в 2017 году.





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