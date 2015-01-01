Пермская администрация передаст зоопарк краю из-за слишком дорогого содержания

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Эскиз зоопарка

Как заявила на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами начальник городского департамента культуры и молодёжной политики Екатерина Аскарова, ежегодное содержание строящегося зоопарка может вылиться в 550 млн руб., в связи с чем администрация Перми ведёт переговоры о передаче объекта в краевое подчинение, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, изначально содержание нового зоопарка оценивалось в 60 млн руб.

Строительство первой очереди пермского зоопарка началось в этом году. Стоимость работ по контракту составила 1,833 млрд руб. Срок окончания работ — март 2018 года.

В рамках первой очереди будут возведены здания и сооружения экспозиций «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административного здания, здания ветеринарной лечебницы и проведён монтаж инженерных сетей.

Строительство второй очереди зоопарка также планировалось начать в этом году.

В новом зоопарке будут присутствовать архитектура и тематические элементы из разных уголков мира, водоёмы, рвы, стены, оформленные под скалы, открытые и закрытые вольеры в соответствии с требованиями по содержанию каждого вида животных в естественных условиях. Также на площадке будут созданы системы поддержания назначенной температуры, влажности и воздухообмена в вольерах, современные системы фильтрации и очистки воды в водоёмах, комфортное освещение.

«Новый компаньон»

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