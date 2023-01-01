Максим Артамонов В Перми чиновники подвели первые итоги работы мобильных агентов Эксперимент по их внедрению на общественном транспорте продлят до осени Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Чиновники администрации Перми и депутаты гордумы обсудили первые итоги эксперимента по внедрению мобильных агентов на автобусах и трамваях города. О результатах отчитался начальник дептранса Анатолий Путин, сообщили в пресс-службе гордумы.

По данным Путина, с 25 мая по 31 июля этого года агенты провели более 5000 проверок и продали 73 025 билетов. Доход бюджета Перми, за вычетом оплаты услуг агентов, составил более 1 млн руб.

Чиновник отметил, что в июле каждый специалист продал в среднем по 250 билетов, а в мае одному человеку удавалось реализовать лишь порядка 40. В мэрии считают, что летом общий пассажиропоток снижается примерно на 20%, поэтому осенью прогнозируется увеличение количества проданных билетов.

Анатолий Путин также пояснил, что в июле доля безбилетников на маршрутах, где работали мобильные агенты, колебалась до 1% в сторону снижения. В то же время на маршрутах без мобильных агентов — до 1% в сторону увеличения.

Штат мобильных агентов пока укомплектован не полностью.

Представители мэрии предложили продлить эксперимент — мобильные агенты будут работать до 30 сентября. В ноябре планируется принять принять решение о дальнейшей судьбе проекта.Членам рабочей группы также направят подробную информация о работе кондукторов и контролёров.

Напомним, эксперимент, затеянный чиновниками администрации, чтобы снизить количество «зайцев», проводится в Перми с мая. Так называемые мобильные агенты контролируют оплату проезда и продают билеты во всех трамвайных, а также автобусных маршрутах № 3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 77.

В день на линию выходят по 6-8 специалистов. В среднем они продают по 1,2 тыс. билетов, хотя по плану должны реализовывать в два раза больше.

Сейчас в Перми свыше 90% общественного транспорта работает без кондукторов, а количество безбилетных пассажиров, по состоянию на начало июля, составляло более 20%.

В середине июня чиновники дептранса, подводя итоги работы мобильных агентов-кондукторов, рассказали, что безбилетники от них убегают.

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