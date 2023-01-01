Алёна Бронникова Здание бывшего пермского кинотеатра «Кристалл» получит новое имя На этой неделе на его площадке пройдёт первое крупное событие Поделиться Твитнуть

Кинотеатр «Кристалл» сразу после открытия

Сергей Копышко

Архив ИД «Компаньон»

В Перми здание бывшего кинотеатра «Кристалл» может получить новое название. На сайте perm-300 в анонсе мероприятия "Форум креативных индустрий", который пройдёт 18-19 августа по адресу: Комсомольский проспект, 53, здание обозначают как «пространство «Кристалл-Центр». Первым на это обратил внимание «Текст».

Напомним, в феврале стало известно о закрытии кинотеатра «Кристалл». Менеджер по региональному маркетингу «Синема Парк» (Урал) Екатерина Пекарь сообщила, что «Кристалл» прекращает свою работу как кинотеатр. Помещение принадлежало ГК «Панорама». Как пояснил тогда представитель компании Станислав Мухутдинов, причиной закрытия стало предложение арендатора изменить принцип начисления арендной платы за кинотеатр, что показалось невыгодным, поэтому стороны решили расторгнуть договор аренды.

Впоследствии стало известно, что помещение «Кристалла» может быть использовано под нужды Регионального молодёжного центра. Соответствующий проект появился в апреле на сайте краевого правительства. В бюджете на приобретение недвижимости для размещения центра предусмотрено 300 млн руб., однако, по информации «Нового компаньона», эта сумма будет существенно увеличена.





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