Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кино всё же будет Принято решение о выкупе кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность Поделиться Твитнуть

«Кина не будет» — так назывался материал «Нового компаньона» о закрытии в феврале нынешнего года кинотеатров сети «Синема Парк» в торговом центре «Колизей» и в «Кристалле» на Комсомольском проспекте. Спустя два месяца выяснилось, что кино всё же будет, по крайней мере, в «Кристалле», который планируется к выкупу краевыми властями.

Иван Петров

На сайте правительства Пермского края 26 апреля был опубликован проект постановления об изменении краевой инвестиционной программы, в которой появился пункт о приобретении краевым бюджетом недвижимости по адресу: Комсомольский проспект, 53, для размещения Регионального молодёжного центра. По этому адресу находится кинотеатр «Кристалл», который закрылся 26 февраля нынешнего года.

Более ранние редакции документа предусматривали просто приобретение недвижимости для Регионального молодёжного центра, без конкретного адреса.

Документ ещё не утверждён, его рассмотрение планируется на одном из майских заседаний правительства, однако можно определённо ожидать, что он будет принят. В бюджете на приобретение недвижимости для размещения молодёжного центра предусмотрено 300 млн руб., однако, по нашей информации, эта сумма будет существенно увеличена: разговоры идут о цене порядка 500 млн руб.

Как пояснил «Новому компаньону» вице-премьер краевого правительства Алексей Черников, в настоящее время идёт юридическая проработка сделки с собственником кинотеатра Александром Флегинским; процедура покупки здания должна пройти летом, и летом же должна состояться небольшая реконструкция здания для приведения его в соответствие с новым назначением. Так, в кинозалах практически нет сцен, а новый функционал требует их наличия, поэтому сцены в больших залах кинотеатра будут построены.

По словам Алексея Черникова, основным резидентом бывшего «Кристалла» будет Региональный молодёжный центр. Он был образован в форме государственного бюджетного учреждения 1 февраля постановлением правительства Пермского края. Сеть подобных центров образуется по всей стране: это отвечает задачам новой молодёжной политики — именно эти центры будут координировать деятельность детских и молодёжных организаций. В приложении к распоряжению краевого правительства о создании организации написано, что её цели — «создание условий для эффективной реализации всех направлений молодёжной политики; создание условий для социализации, саморазвития и самореализации молодёжи; создание условий для реализации социально значимых молодёжных инициатив; формирование устойчивой гражданско-нравственной позиции молодёжи, привлечение молодёжи к участию в общественно-политической, экономической жизни».

Ранее в качестве резиденции молодёжного центра рассматривалось здание клуба Института ракетных войск на ул. Окулова, 5, однако оно приобретается муниципалитетом для размещения новой сцены театра «У моста».

Кроме того, планируется, что в «Кристалле» разместится «Пермская синематека», которая переедет сюда из киноцентра «Премьер» на ул. Пионерской, 17. Министр культуры Пермского края Алла Платонова считает, что между молодёжным центром и синематекой может выстраиваться сотрудничество по принципам работы социальных кинозалов, в которых кинопоказы сопровождаются лекциями, дискуссиями и просто общением заинтересованных зрителей.

По данным «Нового компаньона», губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил проработать возможность проведения в сентябре в «Кристалле» первого крупного события — фес­тиваля импакт-кино «Лампа».

На первом этаже «Кристалла» могут открыться точки общепита, рестораны в сотрудничестве с бизнесом для частичной окупаемости эксплуатации здания. По мнению ресторатора Олега Ощепкова: в молодёжном центре «просится» модная кофейня или заведение фаст-фуда.

Ощепков, который является участником проекта «Эффективный муниципалитет» Пермского филиала университета «Высшая школа экономики», считает, что Региональный молодёжный центр мог бы основываться на более активном государственно-частном партнёрстве.

Олег Ощепков, ресторатор, бывший министр культуры Пермского края:

— Примеров эффективных многофункциональных молодёжных центров в России немного. Можно взять, например, «ФабЛаб» в Мончегорске, который был создан на условиях государственно-частного партнёрства с участием «Норильского никеля». Это и центр знаний, и центр компетенций. Его ключевой особенностью является так называемый «мейкер спейс» — пространство, «упакованное» различными станками и технологиями.

Там можно вместе с наставником разработать новую коллекцию одежды и изготовить её, заняться 3D-моделированием или попробовать себя в производстве деревянной мебели. Можно записать музыкальный альбом или клип. Там всё для этого есть: станки, оборудование, расходные материалы, опытные наставники.

Этот формат первоначально возник в Скандинавских странах при библиотеках: сама библиотека становится тогда центром знаний, где регулярно проходили лекции и семинары, посвящённые новым производственным возможностям, а после этого можно применить новые знания в «мейкер спейсе».

«Мейкер спейс» и коворкинг — вот что могло бы быть в здании бывшего кинотеатра. При коворкинге мог бы работать проект «Разведка боем» — офлайн- и онлайн-площадка для питчинга стартапов. Проект начинался в Перми, но теперь превратился в российский, поддержанный Сколково и Сбербанком. Если бы пермский молодёжный коворкинг был поддержан «Разведкой» — регулярной школой и питчингом стартапов, он мог бы стать популярной федеральной площадкой, а пермские молодёжные проекты получили бы достойный старт.

Государству нетрудно закупить оборудование для подобной площадки, а в городе достаточно людей, чтобы собрать обойму наставников, лидеров различных бизнес-направлений, которые могли бы обучить, направить буйную молодёжь, которая придёт в этот центр, сформировать какие-то группы по интересам и команды будущих стартапов. Крайне интересная работа, тем более что в России подобных площадок практически нет, и Пермь могла бы ещё раз активно засветиться в федеральной повестке.

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