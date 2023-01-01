Тело погибшей при сходе оползня в Грузии россиянки Ксении Тричевой доставили в Пермь Поделиться Твитнуть

Ксения Тричева

ВКонтакте

Тело гражданки РФ Ксении Тричевой, которая погибла в результате схода оползня в горной местности Шови, расположенной в высокогорном регионе Грузии Рача, было доставлено в ее родной город Пермь. Об этом ТАСС сообщили в секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии.

Тело Ксении Тричевой было доставлено в аэропорт Минеральных Вод в сопровождении матери и затем прямым рейсом отправлено в Пермь, где проживает семья погибшей, добавили в диппредставительстве.

Сход оползня в Шови произошел 3 августа. Мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови» получили повреждения. Благодаря спасательным операциям удалось эвакуировать более 200 людей. По последним данным, численность погибших составляет 26 человек. В настоящее время продолжаются поиски семи пропавших без вести. Специалисты предварительно сообщают, что с гор скатилось более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь зоны бедствия составляет 26 га.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Ксения Тричева с конца 2021 года жила в Грузии и работала удалённо дизайнером. Вместе со своим молодым человеком они поехали к друзьям на курорт «Шови», который находится в Раче. Он и оказался в эпицентре стихии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.