Начался сбор средств для доставки на родину тела погибшей в Грузии уроженки Перми 32-летняя Ксения Тричева погибла во время схода оползня Поделиться Твитнуть

Ксения Тричева

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В Перми открыли сбор помощи матери погибшей во время оползня в Грузии Ксении Тричевой. Средства необходимы, чтобы помочь транспортировать тело уроженки краевого центра из Грузии в Пермь. Об этом сообщает 59.ru.

В редакцию издания обратилась подруга Ксении. Она пояснила, что деньги понадобятся и на организацию похорон.

Напомним, при сходе оползня в Раче — горной области Грузии — 3 августа погибла россиянка Ксения Тричева, которая с конца 2021 года жила в Грузии и работала удалённо дизайнером. Вместе со своим молодым человеком они поехали к друзьям на курорт «Шови», который находится в Раче. Он и оказался в эпицентре стихии.

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