При сходе оползня в Грузии погибла уроженка Перми Ксении Тричевой было 32 года Поделиться Твитнуть

При сходе оползня в Грузии погибла уроженка Перми / фото: тг-канал "Осторожно, новости"

При сходе оползня в Раче — горной области Грузии — 3 августа погибла россиянка. Об этом сообщили в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в республике. В записи в соцсетях организации говорится, что тело женщины было найдено 5 августа, отправлено в морг, там его опознала одна из подруг.

По данным РБК, погибшей оказалась Ксения Тричева — россиянка, родившаяся в 1991 году в Перми.

Как рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости» подруга погибшей, Ксения проживала в Грузии с конца 2021 года, работала удаленно дизайнером. Вместе со своим молодым человеком она поехали к друзьям на курорт «Шови», который находится в Раче. Он и оказался в эпицентре стихии. Оползень повредил коттеджи, снёс мост и часть центральной дороги. Местные власти продолжают масштабную спасательную операцию.

По последним данным МВД Грузии, эвакуированы около двух сотен людей, погибло 16 человек, под завалами, вероятно, ещё находятся люди. В понедельник в стране объявят траур.

Курорт "Шови" в Грузии оказался в эпицентре стихии. Оползень разрушил часть коттеджей / фото: sputnik-georgia.ru

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