Максим Артамонов В Перми сократят срок для добровольного демонтажа объектов НТО до одного дня Ужесточения вводятся для владельцев торговых киосков, автостоянок и шиномонтажек Поделиться Твитнуть

В Перми продолжают убирать НТО

Константин Долгановский

Чиновники мэрии Перми сократят срок добровольного демонтажа незаконных НТО с трёх дней до одного. Об этом на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы рассказала начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Ольга Чеснокова.

Речь идёт о киосках, палатках, павильонах, объектах автосервиса и шиномонтажа, а также автомойках, которые работают без разрешения администрации. После того, как департамент гордумы примут изменения в соответствующее положение, их владельцы должны будут демонтировать свои НТО в течение 24 часов после вынесения предписания. Сокращение сроков не коснётся рекламных конструкций. Этот вопрос регулирует федеральное законодательство.

Чиновница пояснила, что сейчас у нерадивых предпринимателей есть время наложить обеспечительные меры, и в городе уже есть прецеденты, когда нестационарый объект в течение нескольких лет может находиться на муниципальной территории незаконно.

По словам Ольги Чесноковой, с начала этого года в городе уже демонтировано 353 самовольных объектов. Из них 294 — добровольно, а 59 — принудительно.

Сейчас в реестре НТО состоят 94 объекта. Принудительным демонтажом в Перми занимается МКУ «Содержание муниципального имущества»

Напомним, 2 августа губернатор Пермского края в ходе заседания регионального правительства обратил внимание на неудовлетворительную работу чиновников по ликвидации нелегальных торговых точек и нестационарных объектов. Он пригрозил главам администраций районов увольнениями. По словам Дмитрия Махонна, ситуация к августу изменилась в худшую сторону. По его мнению, это связано с попустительством и коррупцией. Особенно он отметил Индустриальный и Мотовилихинский районы.

По данным главы Ленинского района Перми Алексея Русанова, уже начался демонтаж торговых объектов, установленных на муниципальной земле вне согласованной схемы размещения. По словам чиновника, в ближайшее время будет демонтировано 40 НТО. В том числе 23 объекта в районе авторынка в Камской долине, девять — по Узенькому переулку, семь — по ул. Эпроновской, 17 и один — по ул. Петропавловской, 25а.

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