На авторынке в Камской долине Перми демонтируют десятки НТО Всего в центре города уберут 40 несанкционированных торговых объектов Поделиться Твитнуть

В Ленинском районе Перми начался демонтаж торговых объектов, установленных на муниципальной земле вне согласованной схемы размещения. Об этом сообщил глава района Александр Русанов.

Он отметил, что в ближайшее время будет демонтировано 40 НТО. В том числе 23 объекта в районе авторынка в Камской долине, девять — по Узенькому переулку, семь — по ул. Эпроновской, 17 и один — по ул. Петропавловской, 25а.

Чтобы избежать ликвидации НТО, чиновник призвал представителей бизнеса пройти процедуру согласования размещения торговых объектов. Сделать это можно в районной администрации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.