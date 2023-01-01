Алёна Бронникова
Губернатор пригрозил главам районов Перми увольнениями из-за нелегальных торговых точек
Появление несанкционированных НТО он связал с попустительством и коррупцией чиновников
Главам администраций районов Перми пригрозили сменой места работы. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время заседания правительства обратил внимание на неудовлетворительную работу чиновников по ликвидации нелегальных торговых точек и нестационарных объектов.
Данный вопрос неоднократно поднимался, но, по словам главы региона, ситуация к августу изменилась в худшую сторону. По его мнению, это связано с попустительством и коррупцией. Особенно он отметил Индустриальный и Мотовилихинский районы.
«Схема нестационарных торговых объектов утверждена и полностью закрывает потребности населения. Вместе с тем мы видим все эти несанкционированные развалы, где торгуют, как правило, мигранты. Возникает куча проблем, антисанитария. Считайте, что это публичная к вам претензия, коллеги. Если вы желаете возглавлять колхозные рынки, значит, надо это делать. Тогда меняйте работу, я готов этому способствовать. Либо надо проснуться и приступить к обязанностям, которые вам вменены уставом города и вашими положениями», — заявил губернатор.
Во всех районах Перми проводятся плановые рейды по пресечению незаконной торговли и ликвидации самовольно установленных объектов. Для садоводов городскими властями установлены специальные прилавки, где они могут продавать выращенные на своих участках овощи на законных основаниях.
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