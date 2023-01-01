Алёна Бронникова Губернатор пригрозил главам районов Перми увольнениями из-за нелегальных торговых точек Появление несанкционированных НТО он связал с попустительством и коррупцией чиновников Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Главам администраций районов Перми пригрозили сменой места работы. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время заседания правительства обратил внимание на неудовлетворительную работу чиновников по ликвидации нелегальных торговых точек и нестационарных объектов.

Данный вопрос неоднократно поднимался, но, по словам главы региона, ситуация к августу изменилась в худшую сторону. По его мнению, это связано с попустительством и коррупцией. Особенно он отметил Индустриальный и Мотовилихинский районы.

«Схема нестационарных торговых объектов утверждена и полностью закрывает потребности населения. Вместе с тем мы видим все эти несанкционированные развалы, где торгуют, как правило, мигранты. Возникает куча проблем, антисанитария. Считайте, что это публичная к вам претензия, коллеги. Если вы желаете возглавлять колхозные рынки, значит, надо это делать. Тогда меняйте работу, я готов этому способствовать. Либо надо проснуться и приступить к обязанностям, которые вам вменены уставом города и вашими положениями», — заявил губернатор.

Во всех районах Перми проводятся плановые рейды по пресечению незаконной торговли и ликвидации самовольно установленных объектов. Для садоводов городскими властями установлены специальные прилавки, где они могут продавать выращенные на своих участках овощи на законных основаниях.





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