Итоги торгов на право комплексного развития территории на улице Плеханова в Перми подведут 31 августа Победитель расселит и снесёт восемь многоквартирных малоэтажных домов Поделиться Твитнуть

участок КРТ на ул. Плеханова

Министерство строительства Пермского края

В Перми до 27 августа будут приниматься заявки на участие в аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) на ул. Плеханова. Площадь земельного участка 1,3 га. Итоги торгов будут подведены 31 августа. Об этом сообщили в краевом минстрое.

Для реализации проекта победитель торгов расселит и снесёт многоквартирные малоэтажные дома 1957-58 годов постройки по ул. Плеханова, 51, 51а , 51б, 53а, 54, 55, 55а и 56. При этом аварийным (в 2019 году) признан только дом № 51а. Кроме того, будет изъято административное здание по ул. Плеханова, 53 с разрешённым использованием под магазин «Мебель», бар и офисы, а также объекты инфраструктуры.

Затем, в течение семи лет, на площадке разрешат многоэтажную (до 12 эт.) и среднеэтажную (до 8 эт.) жилую застройку, с максимальным показателем плотности жилья — 35 тыс. кв. м на 1 га. Общая площадь новых жилых помещений не должна превышать 24 300 кв. м. В одном из зданий должны быть предусмотрены помещения под детский сад на 51 место.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что начальная цена аукциона — 1 млн 239 тыс. 68 руб. 63 коп. Размер задатка для участия в торгах — 83,3% от начальной цены, шаг аукциона — 49 562, 75 руб. (4% от начальной цены).

Торги будут проведены на площадке Сбербанк-АСТ.

Напомним, на сегодня КРТ является одним из приоритетных направлений градостроительного развития региона.

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