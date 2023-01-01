В районе Краснокамска образовалась автомобильная пробка длиной 13 км Образование затора вызвано ремонтом и ДТП Поделиться Твитнуть

В понедельник, 14 августа, на подъезде к Перми со стороны Краснокамска образовалась автомобильная пробка длиной 13 км. Об этом со ссылкой на автомобилистов сообщает perm.aif.ru.

Затор фиксируется на трассе Е22, которая проходит по Краснокамскому округу и переходит в трассу М7 Волга.

Образованию пробки способствуют ремонтные работы на участке автодороги около п. Майский и два дорожно-транспортных происшествия.

Напомним, 13 августа в Пермском крае образовалась многокилометровая пробка на Чусовском мосту.





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