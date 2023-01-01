Максим Артамонов На Чусовском мосту образовалась плотная пробка Очевидцы сообщают о нескольких ДТП Поделиться Твитнуть

Днём 13 августа на Чусовском мосту образовалась большая пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщает издание «АиФ-Прикамье» со ссылкой на очевидцев.

По словам автомобилистов, авария случилась в правом ряду, где в ДТП попали три автомобиля. Кроме того, на мосту произошло ещё одно ДТП — в левом ряду.

Сервис «Яндекс Карты» показывает затор, который растянулся почти на 10 км. По данным сервиса, ещё одно ДТП произошло за мостом, на отвороте на Пальники.

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