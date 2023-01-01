В Краснокамске смерч унёс стройматериалы Пыльный вихрь удалось заснять на видео Поделиться Твитнуть

фото: Подслушано Закамск

В Краснокамске Пермского края местным жителям удалось снять на видео пыльный вихрь, который образовался в районе строительного магазина на бульваре Гагарина. На кадрах, сделанных 12 августа, видно, как образуется воздушная воронка из песка и пыли и раскидывает упаковки с утеплителем. Часть товара оказывается над проезжей частью и летит в движущиеся автомобили. О повреждениях машин или травмах людей сообщений не поступало.

В комментариях к посту жительница микрорайона Акуловский в Перми сообщила, что тоже наблюдала подобный смерч возле остановки общественного транспорта. Он достаточно быстро рассеялся, но успел напугать людей.

Напомним, 13 июля в Пермском крае вблизи п. Шемети и у мыса Стрелка над Камой наблюдался водяной смерч.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.