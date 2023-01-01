В Пермском крае над Камой поднялся водяной смерч Пострадавших и разрушений нет Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Архив ИД «Компаньон»

В четверг, 13 июля, в районе 22 часов в Пермском крае вблизи посёлка Шемети, у мыса Стрелка над Камой наблюдался водяной смерч. Очевидцы этого редкого для региона явления массово выкладывают фото и видео в социальные сети.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как отметили в ГИС-Центре ПГНИУ, возникновению водяного смерча способствовал тот факт, что температура водной поверхности сейчас на несколько градусов выше температуры воздуха.

В университете напомнили, что в 2022 году наблюдался более мощный водяной смерч у Добрянки в районе ГРЭС.





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