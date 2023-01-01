Максим Артамонов Региональные власти изъяли в Перми участок под бывшей мебельной фабрикой у КРПК Его площадь составляет 7, 7 тыс. кв. метров Поделиться Твитнуть

Краевые власти изъяли участок площадью 7,7 тыс. кв. м под комплексом бывшей мебельной фабрики на ул. Петропавловской, 1а в Перми. Ранее он находился в собственности Корпорации развития Пермского края (КРПК). Передача актива состоялась ещё январе 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В региональную собственность участок перешёл с целью реализации проекта создания культурно-рекреационного пространства завода Шпагина, отмечает издание. Кроме того, в микрорайоне Разгуляй до конца этого года планируется снести гаражные боксы, а также здание бывшего стекольного завода. Затем на месте будут проведены проектно-изыскательские работы и последующее благоустройство долины реки Егошихи.

Напомним, в январе 2022 года краевое правительство издало распоряжение о комплексном развитии территории нежилой застройки в микрорайоне Разгуляй Ленинского района Перми. Речь шла об участке площадью 2,4 га, где планируется построить новую сцену Театра оперы и балета.

Позднее было принято решение о комплексном развитии территории (КРТ) в микрорайоне Разгуляй площадью 3,8 га между улицами Петропавловской и Фрезеровщиков.

В январе этого стало известно, что власти решили изъять несколько земельных участков на территории Разгуляя для КРТ. Сообщаось, что у 32 частных владельцев изымаются два участка площадью 1,3 тыс. кв. м, занятые 33 гаражами-боксами. Они располагаются севернее квартала №41 и по ул. Петропавловской, 1аа. У Корпорации развития Пермского края изымаются два участка площадью 9,7 тыс. кв м со строениями бывшей мебельной фабрики. Также под изъятие попал склад на ул. Петропавловской (владелец Сергей Некрасов) и арендуемый ОАО «МРСК Урала» участок площадью в 576 кв. м.





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