В спецоперации погиб житель Пермского края Дмитрий Лыков Его похоронили 11 августа Поделиться Твитнуть

Дмитрий Лыков

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвенского ГО Пермского края Дмитрий Лыков. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким солдата.

Прощание с Дмитрием состоялось 11 августа на ст. Чайковская.

Ранее сообщалось, что в Добрянке 12 августа похоронят снайпера Василия Ефименко. Он был убит в Запорожской области.

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