Снайпера Василия Ефименко похоронят в Добрянке 12 августа Поделиться Твитнуть

Василий Ефименко

ВКонтакте

Стала известна дата похорон погибшего 3 августа в Запорожской области уроженца Добрянского округа Пермского края Василия Ефименко. Прощание и похороны с убитым в зоне СВО снайпером состоятся 12 августа. Об этом сообщили в окружной администрации.

Прощальная панихида пройдёт с 11:00 до 12:00 в ДК им. Ладугина, отпевание в 12:00 в храме св. Митрофана Воронежского (ул. Красноармейская, 33).

Чиновники выразили соболезнования родным и близким Василия: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех добрянцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.