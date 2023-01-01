На Украине погиб снайпер из Добрянки Василий Ефименко Поделиться Твитнуть

Василий Ефименко

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В ходе спецоперации 3 августа, прикрывая десантно-штурмовую бригаду, погиб житель Добрянки Пермского края Василий Ефименко. Об этом сообщает газета «Зори Плюс». Информацию о гибели военнослужащего разместила на своей странице в соцсетях и его жена Светлана Ефименко.

Известно, что Василию было 36 лет, он служил снайпером. Это была вторая его командировка в зону СВО, на которую он уехал 28 апреля. Воевал в Запорожье на Ореховском направлении.

Дата похорон будет сообщена дополнительно.





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