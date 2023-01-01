В Черняевском лесу Перми завершён монтаж освещения аллеи «Меридиан» Работы по укладке брусчатки продолжаются Поделиться Твитнуть

На аллее «Меридиан» в Черняевском лесу Перми (соединяет комплексное место отдыха «Золотые пески» и СК им. Сухарева) завершён монтаж электроосвещения, и началась укладка финишного покрытия - брусчатки. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Общая протяжённость аллеи — 2 км. Все работы на объекте планируется завершить до конца сентября.

Ранее сообщалось, что Пермская природоохранная прокуратура выявила нарушения при обустройстве ООПТ «Черняевский лес». Были допущены повреждения корневой системы деревьев, а также складирование мусора в границах ООПТ. Директору городского лесничества надзорный орган внёс представление. Оно был удовлетворено, нарушения устранены, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

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