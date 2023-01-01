В Перми автобус сбил девушку на электросамокате Пострадавшая пересекала улицу на запрещающий сигнал светофора Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В пятницу, 11 августа, около 11.00 на участке ул. Революции между ул. Куйбышева и пр. Комсомольским произошло ДТП. Автобус "Нефаз" маршрута № 36 с пассажирами сбил электросамокат и управлявшую им девушку. Об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, девушка пересекала проезжую часть, не спешившись, на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая была госпитализирована.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля на Комсомольском проспекте Перми автомобиль Hyundai Solaris сбил 18-летнего юношу на электросамокате. Молодой человек также не спешился и пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Юношу с различными травмами отвезли в больницу.

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