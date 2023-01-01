На Комсомольском проспекте автомобиль сбил 18-летнего юношу на электросамокате Молодого человека отвезли в больницу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В час ночи 7 июля на Комсомольском проспекте Перми произошло ДТП. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 54-летнего водителя сбил 18-летнего юношу на электросамокате. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Как пояснили в ГИБДД Перми, машина двигалась со стороны ул. Советской в направлении ул. Петропавловской, а столкновение произошло в районе дома № 11 по Компросу. По предварительной информации, молодой человек не спешился и пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Юношу с различными травмами отвезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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