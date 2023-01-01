Алёна Бронникова Роспотребнадзор выдал заключение о соответствии санитарным нормам ещё одного пляжа в Прикамье Проверку прошли восемь мест отдыха у воды в регионе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заключение о соответствии мест рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям получили восемь мест отдыха у воды в Пермском крае. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

В список вошли пляжи на берегу Камы в Перми в районе Коммунального моста, в с. Усть-Качка, на территории санатория «Демидково», в Чайковском, а также пляжи у Мотовилихинского пруда в Перми и на Сылве в Новых Лядах. Восьмым объектом стал берег пруда на р. Уя в с. Уинское.

Как сообщается на сайте ведомства, выдано одно заключение о несоответствии места рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям — это место отдыха на Каме в районе станции КамГЭС.

Всего было исследовано 78 проб воды из водоёмов и столько же из почвы. Не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям 36 проб воды и 10 проб почв.

Пермякам рекомендуют купаться только в разрешённых местах и соблюдать правила безопасности на воде.

Напомним, в начале июля в Роспотребнадзоре сообщали, что пляж в районе КамГЭС до сих пор не может пройти проверку. Позже ведомство опубликовало список из семи пляжей, получивших положительное заключение.





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