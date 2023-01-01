Пляж в Чайковском Пермского края прошёл проверку Роспотребнадзора Санитарным нормам в регионе теперь соответствует семь пляжей Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Седьмым пляжем в Пермском крае, прошедшим санитарную проверку Роспотребнадзора, стал пляж реки Камы в городе Чайковский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям получили пляжи в районе Коммунального моста в Перми, у Мотовилихинского пруда, в Новых Лядах, в Усть-Качке и два пляжа у санатория «Демидково».

До сих пор не может пройти проверку Роспотребнадзора пермский пляж в районе КамГЭС. Кроме того, нестандартные пробы песка были выявлены на Тимкинском пруду в селе Гамово.





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