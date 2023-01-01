Максим Артамонов В Пермском крае семь пляжей соответствуют санитарным нормам Это места отдыха у вода в Перми, Усть-Качке и Чайковском Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На сегодняшний день семь пляжей в Прикамье, которые расположены на берегах Камы и Сылвы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Официально подтверждена безопасность пляжей на Каме в Усть-Качке, в районе Коммунального моста, в санатории «Демидково» и в Чайковском. Также можно отдыхать у воды на Мотовилихинском пруду и на берегу Сылвы в Новых Лядах.

Роспотребнадзор выдал одно заключение о несоответствии места рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям на Каме в районе станции КамГЭС.

Напомним, в начале июля в ведомстве сообщали, что пляж в районе КамГЭС до сих пор не может пройти проверку. Кроме того, нестандартные пробы песка были выявлены на Тимкинском пруду в селе Гамово.

Пермякам рекомендуют купаться только в разрешённых местах и соблюдать правила безопасности на воде.

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