Алёна Бронникова Экс-глава Добрянки покинул пост в местном отделении «Единой России» На его место назначен Дмитрий Антонов Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Константина Лызова "ВКонтакте"

В отделении политической партии «Единая Россия» Добрянского городского округа сменился руководитель. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения.

Бывший глава Добрянки Константин Лызов ушёл с поста секретаря. Во время конференции на его место избрали действующего главу округа Дмитрия Антонова. Сообщается, что Лызов вошёл в состав местного политического совета партии Добрянского округа.

В январе 2023 года Константин Лызов досрочно сложил полномочия в связи с переходом на работу в администрацию губернатора Пермского края. Сейчас он занимает должность заместителя главы ведомства по взаимодействию с органами местного самоуправления. В марте депутаты думы Добрянского городского округа избрали нового главу. Им стал директор ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства», экс-глава Дивьинского сельского поселения (Добрянский район) Дмитрий Антонов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.