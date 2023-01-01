Елена Синица В Добрянском городском округе избрали нового главу Им стал Дмитрий Антонов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Антонов / фото: администрация Добрянского окурга

Депутаты думы Добрянского городского округа 30 марта избрали нового главу. Им стал директор ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства», экс-глава Дивьинского сельского поселения (Добрянский район) Дмитрий Антонов. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Дмитрий Антонов приступит к исполнению полномочий главы с 1 апреля 2023 года.





Ранее сообщалось, что в конце января местная дума приняла досрочную отставку главы округа Константина Лызова. Всё это время обязанности руководителя муниципалитета исполнял первый замглавы администрации Николай Поздеев. Лызов же перешёл на работу в администрацию губернатора.

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