Елена Синица Дума Добрянки приняла отставку главы округа Константина Лызова И.о. главы будет первый замглавы администрации Николай Поздеев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дума Добрянского городского округа приняла досрочную отставку главы округа Константина Лызова. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Конкурс по выборам главы объявят в начале февраля на внеочередном заседании думы. Исполнять обязанности главы до проведения конкурса будет первый заместитель главы администрации Николай Поздеев.





Ранее сообщалось, что экс-спикер Очёрской городской думы Сергей Колчанов, ранее сложивший полномочия, вернётся на свой пост









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