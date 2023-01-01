Елена Синица Сложивший полномочия спикер Очёрской думы передумал покидать пост Решение об увольнении с должности должно было вступить в силу 1 февраля Поделиться Твитнуть

город Очёр

Олег Воробьёв

Экс-спикер Очёрской городской думы Сергей Колчанов, ранее сложивший полномочия, вернётся на свой пост. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

«Сегодня депутаты Думы отменили ещё не вступившее в силу решение об удовлетворении заявления Колчанова о сложении полномочий», — говорится в сообщении.

Напомним, Сергей Колчанов написал заявление о досрочном сложении полномочий спикера в конца 2022 года. Это решение должно было вступить в силу с 1 февраля 2023 года. Депутаты думы 17 января пытались избрать нового председателя, однако ни один из кандидатов не набрал достаточное количество голосов.

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