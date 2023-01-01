Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае с 12 по 15 августа Пик жары ожидается в понедельник и вторник Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском гидрометцентре уточнили прогноз погоды в Прикамье на выходные и первые дни будущей недели.

Так, в субботу и воскресенье в крае ожидается сухая и жаркая погода. Из-за полярного антициклона в регионе будет малооблачно, а температура 12 августа поднимется до + 22…+27° (в Перми будет около +26°), 13 августа будет +24….+29° (в краевом центре около +27°).

Пик жары придётся на понедельник и вторник, когда столбик термометра поднимется до +30... +31° (в Перми до +28...+29°).

При этом из-за разрушения антициклона локально могут выпасть кратковременные дожди и пройти грозы. В Перми гроза ожидается во вторник вечером.

Ранее сообщалось, что тёплая погода в регионе продержится минимум до 17 августа.

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