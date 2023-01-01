Жаркая погода в Пермском крае может продержаться до 17 августа Кроме того, вся следующая неделя будет сухой Поделиться Твитнуть

Жаркая погода продержится в Пермском крае не до 13 августа, как прогнозировалось ранее, а по меньшей мере до 17 числа. Об этом сообщили специалисты научного проекта «Метеоролог.и.я», изучив поведение блокирующего антициклона, который скоро начнёт смещаться к Уралу.

При условии малооблачной погоды это может привести к росту температуры воздуха ещё на 2-3 градуса. Таким образом, столбики термометров снова достигнут отметки +30 градусов и выше, передаёт «Рифей».

Потепление начнётся с 14 августа. Кроме того, вся следующая неделя будет сухой — количество осадков составит от 0 до 20% от нормы.

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