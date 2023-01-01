Температура воздуха в Пермском крае всю неделю будет выше нормы на 3 градуса Похолодание возможно в выходные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе 7-11 августа условия погоды в Пермском крае будут формироваться за счёт антициклона. Поэтому осадков будет мало, основная часть выпадет в понедельник-вторник, а температура днём будет подниматься до +23…+29°С. В целом неделя ожидается теплее климатической нормы на 3 градуса. Ветер будет преимущественно северный и северо-западный. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог.и.я».

В выходные 12 и 13 августа обстановка пока неоднозначная. Циклон над Западной Сибирью может вытеснить тёплый воздух из восточных районов Прикамья. И тогда на западе региона в дневные часы будет ещё до +27°С, а на востоке уже только +19…+24°С. При этом ожидается малооблачная погода без осадков.

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