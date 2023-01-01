Суд прекратил дело 82-летнего пенсионера из Перми, привлечённого за дискредитацию армии Александр Никонов — самый старый человек в России, в отношении которого был составлен протокол по «дискредитационной» статье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальном районном суде Перми состоялось итоговое заседание по делу о привлечении к административной ответственности 82-летнего пенсионера Александра Никонова. Он обвинялся в публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Решением суда дело в отношении пожилого человека было прекращено. Об этом сообщил адвокат подсудимого правозащитник Артём Файзулин.

Напомним, весной 2023 года в полицию поступило заявление от молодого человека, который сообщил, что в сквере на ул. Советской Армии пожилой мужчина продаёт «литературу антироссийского содержания» и высказывает антивоенную позицию.

На мужчину был составлен протокол по статье «публичные действия по дискредитации армии России», в его доме был проведён обыск, в ходе которого были изъяты книги. Литература была направлена на экспертизу. Её проверили на экстремизм.

Мотивировочной части решения суда пока нет, поэтому сказать, по каким причинам дело прекращено, трудно.

По мнению Файзулина, действия его подзащитного нельзя было считать публичными, потому что общение Никонова с доносчиком представляло разговор один на один.

Второе возражение против привлечения пенсионера к ответственности заключалось в том, что сотрудница полиции, оформив первоначальный протокол, потом внесла в него дополнение, не оповестив об этом Никонова, что строго запрещено законом.

«Александр Петрович остаётся самым старым человеком в России, в отношении которого составлен «дискредитирующий» протокол, но не стал самым пожилым, наказанным по этой статье», — добавил правозащитник.

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