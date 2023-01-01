Алёна Бронникова В Перми полиция задержала торговавшего «антироссийскими» книгами пенсионера Составлен протокол о дискредитации российской армии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники полиции провели обыск в доме у 82-летнего пенсионера, который продавал собственные книги в сквере, на ул. Советской Армии «антироссийского содержания». Мужчину задержали, сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«В пермскую полицию сообщили о пожилом мужчине, который в сквере на улице Советской Армии продавал "литературу антироссийского содержания". Полицейские приехали на место и обнаружили 82-летнего Александра Н., который во время общения с силовиками подтвердил свою антивоенную позицию», — пишет telegram-канал.

В отделе мужчина рассказал о том, что с 2015 года он издал три книги под псевдонимом А. Правдин. С читателями он делился своими мыслями о коммунизме, сталинизме и российской истории. Книги вышли под названиями «Научный коммунизм», «Российская империя 1900-2020», и «Коммунистическое общество, каким оно видится в 21 веке». Как пишет автор поста, мужчина часть книг продал, часть раздал случайным прохожим, оставив у себя по одному экземпляру.

На мужчину составлен протокол по статье о дискредитации армии России. Изъятые в его доме книги проходят экспертизу на экстремизм.

«Новый компаньон» рассказывал о пермском общественнике, признанного виновным в экстремизме за репост в социальных сетях. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. руб.

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