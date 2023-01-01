Алёна Бронникова Пермский общественник выплатил 300 тысяч рублей за экстремизм в интернете Ранее мужчина уже привлекался по статье 282 УК РФ Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Пермского общественника признали виновным в экстремизме за репост и комментарий к посту в социальной сети. На сайте судебных приставов появилась информация о том, что с мужчины взыскали штраф.

«Нарушитель сделал репост видеоролика одного из интернет-телеканалов на свою страницу, сопроводив его комментарием. В своей публикации мужчина допустил высказывания, которые содержали лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по отношению к группе лиц, выделяемых по признаку национальности», — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам психолингвистической экспертизы и материалам расследования дела суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ранее в отношении него уже возбуждались уголовные дела по аналогичной статье. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб., который пермяк выплатил в установленный срок.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что минзакупок Пермского края объявило конкурс по поиску специалиста на проведение психолого-лингвистических исследований о дискредитации ВС РФ и экстремизме. Начальная цена контракта составила 1,4 млн руб.

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