Елена Синица В Прикамье ищут специалиста по делам о дискредитации ВС РФ и об экстремизме Эксперт будет отрабатывать заявки УФСБ, ГУ МВД и СУ СКР Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Министерство закупок Прикамья в поисках эксперта, который будет оказывать услуги «по проведению психолого-лингвистических исследований и экспертиз для выявления публичных высказываний, дискредитирующих Вооруженные силы РФ, пропагандирующих экстремизм и наркотики». Заказчик — министерство территориальной безопасности региона. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, исполнитель должен будет проводить экспертизы по заявкам сотрудников УФСБ, ГУ МВД и СУ СКР по Пермскому краю. Объем оказываемых услуг — 516 человеко-часов. Оказывать услуги нужно будет до 15 декабря 2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1,4 миллиона рублей. Итоги конкурса должны подвести 11 апреля.

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