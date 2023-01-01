Алёна Бронникова Комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Перми отклонила одну из заявок В списке осталось 14 претендентов Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города. По итогам заседания отклонена одна из заявок, сообщается на сайте гордумы.

«Сегодня комиссия оценила пакет документов от кандидатов на должность главы Перми. До следующего этапа допущены 14 человек. Мы вынуждены были отклонить одну заявку — претендент не предоставил справку о наличии (отсутствии) судимости», — передаёт слова председателя гордумы Дмитрия Малютина пресс-служба ведомства.

Как стало известно «Коммерсантъ-Прикамье», к участию в конкурсе не допустили директора новоильинской компании ООО «Желтранс» Александра Семакина. Он подавал документы 3 августа.

На данный момент в списке кандидатов числятся машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, имевший судимость участник СВО, безработный на данный момент Ильяс Гайнанов, гендиректор ООО «ОксиЛайф» с медицинским образованием Оксана Комягина, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева, сотрудница краевого УКС Кристина Коскова, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, министр экономразвития региона Эдуард Соснин и помощница депутата гордумы краевой столицы Николая Гилёва Ксения Тарантина. В последний день приёма документов заявились многодетная мать и блогер Ирина Боровик, сотрудник администрации Перми Александр Синявский, общественник Денис Галицкий и сотрудник службы безопасности Почтобанка Евгений Рожков.

Конкурс-испытание по отбору кандидатур на должность главы города при личном участии претендентов состоится 17 августа. Участники представят доклады о стратегии развития города, и после индивидуального собеседования комиссия выберет двух кандидатов. На пленарном заседании Пермской городской думы 22 августа депутаты выберут из них нового главу краевой столицы.

Председателем конкурсной комиссии является первый замруководителя администрации губернатора Прикамья Леонид Политов, а заместителем — Дмитрий Малютин.

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