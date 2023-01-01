Алёна Бронникова На территории ЖК «Арсенал» в Перми разрешили строить дома до 30 этажей В границах квартала устанавливается зона Ц-2 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья внесли изменения в Правила землепользования и застройки Перми, согласно которым на земельном участке Красных казарм устанавливается зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Соответствующее постановление краевого правительства от 9 августа опубликовали на сайте кабмина.

Речь идёт о территории, ограниченной улицами Чернышевского, де Геннина, Модераха, Татищева и Героев Хасана, где расположен ЖК «Арсенал». Согласно принятому документу, застройщику разрешено возводить на данном участке дома высотой 20, 21, 25 и 30 этажей.

В прошлом году компания «Мегаполис», выкупившая участок земли в Красных казармах у СК «Сатурн-Р», предложила концепцию освоения территории, предназначенной под четвёртую очередь ЖК «Арсенал». Застройщик попросил установить на участке в границах улиц Чернышевского, де Геннина, Модераха, Татищева и Героев Хасана подзону для возведения домов в 20, 21, 25 и 30 этажей. Также компания направила в мэрию соглашение о софинансировании развития социальной инфраструктуры. Предполагается, что всего на этих площадях, разделённых на шесть кварталов, будет построено 130 тыс. кв. метров жилья.

В июле 2023 года компания из холдинга «Мегаполис» и соучредитель структуры СГ «Развитие» Александр Равцов обратились в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить в м/р Красные казармы границы зоны КРТ в отношении четырёх участков и зоны общественно-деловой застройки на трёх из них общей площадью 49,4 га. На этой территории инвесторы планируют также строительство поликлиники.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.