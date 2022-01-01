В Перми рядом с жилым комплексом «Арсенал» построят ещё шесть кварталов высоток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки рассмотрела концепцию освоения земельного участка в Красных казармах, выкупленного строительной компанией «Мегаполис» у СК «Сатурн-Р» и когда-то предназначенного под четвёртую очередь ЖК «Арсенал».

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», застройщик попросил установить на участке, ограниченном улицами Чернышевского, де Геннина, Модераха, Татищева и Героев Хасана, подзоны для возведения домов в 20, 21, 25 и 30 этажей. Также компания направила в мэрию соглашение о софинансировании развития социальной инфраструктуры.

Предполагается, что всего на этих площадях, разделённых на шесть кварталов, будет построено 130 тыс. кв. метров жилья.

Члены комиссии приняли решение направить проект на публичные слушания.

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